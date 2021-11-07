В Челябинске ожидается ураганный ветер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Челябинской области. 7 ноября, в воскресенье, он может достигать 20 метров в секунду.

В целом, по данным Челябинского гирометцентра, сегодня будет облачно с прояснением, местами дожди и мокрый снег. В горных районах осадки будут умеренными, а на крайнем западе ожидается сильный снег и гололед.

Температура воздуха +1+6 градусов. На следующей неделе на градуснике сохранятся плюсовые значения. Небольшое похолодание до -2 ожидается только в четверг, 11 ноября.

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