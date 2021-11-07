Пожары в Челябинской области под Копейском и Коркино локализованы

В Челябинской области второй день горит камыш возле поселков. Фото: соцсети.

Накануне в Челябинской области крупные пожары разбушевались возле Копейска и Коркино. Жители опасались, что огонь перекинется на жилые дома. Огонь было видно даже их Чурилово Челябинска.

— Все пожары ликвидированы, — сообщили в региональном подразделении МЧС. — Жилые дома нигде не пострадали. Сейчас работают силы в Красноармейском районе, в районе деревни Устьянцево. Угрозы населенному пункту нет.

10 гектаров камыша горели в районе Озерного-Вахрушево. Там работали три автоцистерны и 12 человек. В поселке Шумаки с огнем боролись четыре автоцистерны, в том числе два грейдера от Томинского ГОКа.

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