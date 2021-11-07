В Златоусте Челябинской области во время пожара погибла многодетная мать

Сильный пожар в частном доме произошел ночью. Фото: ЧП Златоуст/vk.com.

В Златоусте сегодня ночью, с 6 на 7 ноября, загорелся частный жилой дом. Четверым детям чудом удалось спастись. В момент сильного пожара они находились с отцом, который также выжил. А вот их мама, которой было 40 лет, погибла.

Как сообщает МЧС по Челябинской области, пожарные прибыли на место через 6 минут после сообщения о возгорании.

— Дом и хозпостройки горели открытым пламенем, — рассказали в МЧС. — Подано 3 ствола на тушение, дополнительно использовали гидрант. Хозяин дома и дети спаслись, а молодая мама нет. Погибла.

То, что осталось от дома после пожара. Фото: ЧП Златоуст/vk.com.

— Мы с другом ехали мимо, увидели дым, решили подъехать, — рассказывает очевидец Антон Вишняков. — Горел дом, еще не весь, но серьезная его часть. Стояла женщина, вроде, 4 ребенка и мужчина (скорее всего, отец этих детей). Дети плакали, звали маму. В итоге оттолкали две машины, которые находились непосредственно возле дома. В это время дом уже не то что полыхал, это был просто ад. Позже приехала первая машина пожарки, где-то минут через 3-5 — вторая. В этот момент горело все, плавились и падали провода ЛЭП, все искрило.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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