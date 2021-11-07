В Челябинской области за сутки подтвердились 564 новых случая коронавирса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Челябинской области озвучил статистику заболеваемости за сутки. 6 ноября заболели 564 человека, школьников среди них нет. Умерли 29 человек. Днем ранее были подтверждены 560 случаев заражения коронавирусом.

202 человека за прошедшие сутки выписаны, сделано 12 тысяч 101 тест.

Всего за время пандемии подтверждено 114 537 случаев заболевания COVID-19.

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