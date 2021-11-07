В Челябинске магазин отказался от проверки QR-кодов через неделю после введенных мер

Магазин решил проигнорировать режим QR-кодов. Фото: Ольга ЩАПИНА

Крупнейший строительный гипермаркет в Челябинске Леруа Мерлен в ТРК «Алмаз» отказался от системы пропусков по QR-коду. Еще неделю назад здесь был жесткий контроль: вход огородили лентами, а голос из колонки громко и безостановочно сообщал об особом режиме согласно постановлению губернатора. Спустя неделю корреспондент «Комсомольски» заметил, что охраны и след простыл, а люди спокойно ходят за покупками.

Напомним, в Челябинской области продлен режим нерабочих дней из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В частности, с 8 ноября расширен перечень мест, где нужны QR-коды. С понедельника они понадобятся в магазинах с площадью торгового зала более 400 кв. м.

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