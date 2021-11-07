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Происшествия7 ноября 2021 12:55

Инспекторам ДПС в Челябинской области пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя

Нарушитель пытался оторваться на десятке
Ольга ЩАПИНА
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Чтобы остановить пьяного водителя, полицейским пришлось пробить колеса его автомобиля.

Чтобы остановить пьяного водителя, полицейским пришлось пробить колеса его автомобиля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нязепетровксе Челябинской области полицейские задержали пьяного водителя без прав. 20-летний человек катался ночью на десятке. Инспекторы ДПС попытались его остановить за грубое нарушение правил дорожного движения. Однако мужчина проигнорировал требования и попытался скрыться.

Полицейские начали преследовать автомобиль и требовать через громкоговоритель остановиться. Затем правоохранители открыли огонь.

— После предупредительного выстрела вверх инспектор ДПС произвел прицельные выстрелы по задним колесам автомобиля, в результате повреждения одного из них транспортное средство было остановлено, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанным оказался местный житель. В его отношении составлены 5 административных протоколов, в том числе за вождение в алкогольном опьянении и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

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