В Челябинской области гололед и сильный ветер сохранятся 8 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Понедельник в Челябинской области начнется со снегопадов, ураганного ветра и гололеда. По данным Челябинского гидрометцентра, 8 ноября в отдельных районах региона ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 20 м/с.
Ночью похолодает до -8 градусов, однако днем воздух может прогреться до +7.
МЧС рекомендует гражданам в этот период убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно на летней резине.
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