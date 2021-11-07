В Челябинской области гололед и сильный ветер сохранятся 8 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понедельник в Челябинской области начнется со снегопадов, ураганного ветра и гололеда. По данным Челябинского гидрометцентра, 8 ноября в отдельных районах региона ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 20 м/с.

Ночью похолодает до -8 градусов, однако днем воздух может прогреться до +7.

МЧС рекомендует гражданам в этот период убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно на летней резине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru