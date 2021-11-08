Челябинка спасла незнакомую девушку от падения с балкона

Девушку вытащили с балкона многоэтажки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Челябинска предотвратила трагическое происшествие во дворе дома 111 на улице Братьев Кашириных. Все произошло ночью 1 ноября, но огласку случай получил только сейчас.

Девушка перебралась через перила на балконе седьмого этажа. Молодые люди пытались ее удержать, все громко кричали.

Жительница района позвонила в охранную компанию, сообщив, что девушка находится в опасности и что все кричащие на балконе люди, скорее всего, пьяны.

Во двор срочно выехали экипажи быстрого реагирования, на подмогу вызвали полицию и МЧС. В итоге участники группы быстрого реагирования сумели втащить девушку обратно в квартиру.

— Далее девушку забрали сотрудники полиции в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств и оказания возможной медицинской и психологической помощи, — рассказали в компании «Академ безопасность».

Ранее в Челябинске выпала из окна и погибла двухлетняя девочка.

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