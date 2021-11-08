Челябинскую телебашню превратят в хоккейное табло

Башня будет показывать счет во время хоккейных матчей. Фото: ХК "Трактор"

Челябинская телебашня в режиме реального времени будет транслировать счет игр с участием хоккейного клуба «Трактор». Огромные светящиеся цифры покажет система декоративной иллюминации, установленная на башне.

Как рассказали в пресс-службе «Трактора», акция действует во время домашней серии игр, с 15 по 21 ноября. Челябинским хоккеистам в этот период предстоит встретиться с магнитогорским «Металлургом», новосибирской «Сибирью», нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостоксим «Адмиралом».

Ранее подсветку челябинской телебашни использовали, чтобы изобразить триколор во время празднования Дня флага. Телебашня также показывала светящихся героев сказок Пушкина и огромные цветы.

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