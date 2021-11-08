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Здоровье8 ноября 2021 8:40

В арене «Металлург» в Магнитогорске развернули большой пункт вакцинации

Минздрав опубликовал режим работы
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Арена «Металлург» стала вторым по счету большим пунктом вакцинации в Челябинской области

Арена «Металлург» стала вторым по счету большим пунктом вакцинации в Челябинской области

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Магнитогорске открывается большой пункт вакцинации от COVID-19. Его развернут в арене «Металлург». Сделать прививку можно будет с 8 по 16 ноября с 10:00 до 20:00.

На проведение хоккейных матчей это не повлияет — все это время хоккеисты «Магнитки» будут играть на выезде.

— Будут работать одновременно восемь мобильных бригад. Помогать работе медиков будут волонтеры, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

На первом этаже арены будет работать гардероб, установлены столы для заполнения анкет и согласий. На втором этаже расположатся пункты осмотра и вакцинации.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске продлили работу пункта вакцинации во дворце спорта «Юность», а после 21 ноября он переедет в соседний «Мегаполис».

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