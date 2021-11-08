Стало известно, откуда в реку Уй в окрестностях Троицка попал аммиак

В речную воду попали отходы. Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области установили источник загрязнения рек Санарка и Уй вблизи Троицка. В водоемы попал аммиак, из-за повышенного содержания вредного вещества во всем Троицке в начале прошлой недели отключали подачу воды.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии, эксперты взяли пробы воды во всех притоках рек и местах сброса стоков. Выяснилось, что в Санарку попали отходы с сельскохозяйственных земель в районе свиноводческого комплекса «Ромкор».

— Был установлен факт попадания отходов в реку Санарка по логу, ведущему в сторону предприятия, — уточнили в минэкологии. — На месте обнаружения жидких стоков были отобраны пробы, которые и показали многократные превышения.

Сейчас концентрация аммиака в Санарке не превышает предельно допустимого уровня, сток отходов в реку прекратили. В отношении «Ромкора» возбудили административное дело. С предприятия планируют взыскать причиненный загрязнением ущерб.

— Все собранные материалы будут переданы нами в управления Росприроднадзора и Россельхознадзора по привлечению виновников к ответственности, ликвидации последствий нарушений, — заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Напомним, водоснабжение в Троицке на несколько часов прекратили 1 ноября после обнаружения в воде повышенного содержания аммиака. Оборудование водоканала продезинфицировали, но и после возобновления подачи воды жители жаловались на сильный запах навоза, исходящий от льющейся из кранов жидкости.

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