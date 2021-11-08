В Челябинской области за день 567 человек заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 567 новых случаев коронавируса.

Сейчас от Covid-19 лечатся 17 тыс. 520 человек.

По данным регионального минздрава, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 115 тыс. 104 случая коронавируса.

Напомним, большой пункт вакцинации сегодня начал работу в ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.

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