В Челябинской области за день 567 человек заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 567 новых случаев коронавируса.
Сейчас от Covid-19 лечатся 17 тыс. 520 человек.
По данным регионального минздрава, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.
За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 115 тыс. 104 случая коронавируса.
Напомним, большой пункт вакцинации сегодня начал работу в ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru