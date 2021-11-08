Жительница Челябинской области пыталась откупить сына от армии, дав взятку комиссару

Женищна получила условный срок.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Инцидент произошел в Правобережном районе Магнитогорска. Мать предприняла попытки подкупить комиссара и подделать документы о здоровье сына, чтобы тот избежал призыва. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
В ходе судебного разбирательства подтверждено, что подсудимая в 2018 году через посредника передала 80 тысяч рублей, чтобы изготовить фальшивые документы о наличии плоскостопия у сына.
— Виновнице назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Мать получила наказание с испытательным сроком, который продлится 3 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru