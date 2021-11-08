Жителей Копейска напугало огненное зарево на горизонте

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Жители Копейска поздним вечером 7 ноября заметили угрожающее свечение в небе. Зарево от пожара поднималось над крышами домов в частном секторе. Огненные отсветы увидели даже жители многоэтажек в окраинных районах Челябинска.

— За окном апокалипсис, — написал один из горожан в соцсети.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

— Что за ужас происходит в этом году, одни сплошные пожары, — возмутилась другая жительница Копейска.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на окраинах Копейска накануне горели камыши. В районе песчаного карьера вечером потушили пожар на территории в 200 квадратных метров. Еще один пожар начался незадолго до полуночи рядом с улицей Забойщиков.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

— Пострадавших нет, причины возгорания выясняют, — уточнили в ГУ МЧС.

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