В Челябинске накажут 8 ночных заведений за несоблюдение ковидных мер

Не все ночные заведения закрываются в 23:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

8 заведений в Челябинске накажут за работу в ночное время, реализацию кальяна и нарушение санитарных норм. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

— Мы провели рейдовые проверки ночных заведений, — доложил Постнов. — Проверили 32 заведения общественного питания. Составлено 8 протоколов.

Также сотрудники администрации проверили соблюдение масочного режима в торговых центрах Челябинска. На жителей за отсутствие маски составили 74 протокола.

Напомним, согласно постановлению губернатора Челябинской области, с 25 октября 2021 года с 23 до 6 часов приостанавливается прием гостей в заведениях общественного питания. Продавать продукцию в это время можно только на вынос. А с 1 декабря вход в кафе и бары будет по QR-кодам.

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