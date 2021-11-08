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Здоровье8 ноября 2021 11:38

В Челябинске начали нанимать на работу контролеров QR-кодов

К соискателям есть только одно требование: иметь собственный код
Елена КОЛЧИНА
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Опыта работы от желающих стать контролерами не требуют

Опыта работы от желающих стать контролерами не требуют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске начали нанимать на работу контролеров, единственной обязанностью которых будет поверка QR-кодов.

Объявление вакансии разместили на одном из популярных сайтов по поиску работы. Проверять QR-коды сотруднику потребуется на входе в торгово-развлекательный центр на улице 40 лет Победы. График сменный – два дня через два. От соискателя требуют предоставить собственный код, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. За час работы обещают платить 80 рублей.

Напомним, в Челябинске 8 ноября начали действовать новые ограничения. QR-коды теперь нужны для посещения любых культурных и спортивных мероприятий независимо от количества участников. Без кодов нельзя будет попасть в бани, парикмахерские большие магазины. А вскоре для непривитых закроют кафе и столовые.

Специалистов, которые будут заниматься только проверкой документов о вакцинации, уже ищут в нескольких регионах России, где действуют коронавирусные ограничения. В Томске, например, контролеру предлагают от 15 до 17 тыс. рублей в месяц.

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