В Челябинской области из-за погодных условий не заканчивается пожароопасный сезон

Огонь быстро распространяется по сухой траве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области в этом году затягивается пожароопасный сезон. Причина в погоде.

— Нет снега, ветер, трава сухая и горит не хуже, чем летом, — пояснил начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров.

Он обратился к туристам, охотникам и рыболовам с просьбой соблюдать осторожность. В Челябинской области на территории лесов запрещено разводить открытый огонь, в том числе использовать мангалы, примусы и паяльные лампы. За нарушение полагается штраф до 200 тысяч рублей, а если из-за невнимательности разгорится пожар, то штраф вырастет до миллиона рублей.

Как уточнили в ГУ лесами, за минувшие выходное потушили 15 природных пожаров, еще с одним продолжают бороться, удалось остановить распространение огня на новые территории. От пламени пострадало в общей сложности 257 гектаров.

Напомним, жителей Копейска накануне встревожило зарево от пожара на окраине города. Его эффект сравнили с концом света.

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