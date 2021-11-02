Бюджет развития: в Челябинской области определились, на что потратят средства в следующем году

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На рассмотрение в ЗакСО отправлен проект бюджета Челябинской области 2022 года. Власти называют его бюджетом развития, отмечают авторы телеграм-канала «Челябушка».

— Во-первых, сохранена социальная ориентированность главного финансового документа (на социалку пойдет 70% расходов). Во-вторых, увеличатся вложения по всем направлениям в целом, в первую очередь на здравоохранение. В-третьих, не планируется коммерческих займов, поскольку справляемся и без них, — пишут авторы паблика. — В-четвертых, в кои-то веки обратили внимание на культуру — на эту сферу заложено в полтора раза больше средств. Продолжатся вливания в модернизацию транспортной инфраструктуры.

Как отмечают общественники, видно, что разработчики проекта бюджета опирались на актуальные запросы, возможности региона и состояние экономики, которая, к слову, адаптировалась к условиям после кризиса и показала рост. Теперь дело за парламентариями, но вряд ли в период обсуждения будут сильные разногласия.