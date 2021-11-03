В Челябинской области определили инвестиционное развитие региона

У Челябинской области появилась своя инвестиционная декларация. Она предполагает создание сети конкурентоспособных экономических центров (агломераций), международное, межрегиональное сотрудничество и реализацию проектов в ведущих отраслях экономики. При этом среди приоритетов инвестиционной политики названы разработка подходов в сфере генерации атомной энергии, водородная энергетика, цифровая индустрия, новые материалы в промышленности, индустриальная экология, аэрокосмические инновации, медицина и строительство жилья, в том числе реновация.

Фото: gubernator74.ru

Ряд положений документа синхронизированы с рядом уже действующих планов, в том числе стратегии развития южноуральской столицы.

— Появление профильной декларации логично. В текущем году у Челябинской области 9 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, второе — по количеству промышленных кластеров и 13-е — по объемам экспорта. Очевидно, власти взяли курс на усиление работы с инвестициями, — рассуждают авторы паблика о жизни региона «Челябушка». — Ну и куда же без амбициозных цифр: до 2030 года вложения в основной капитал региона должны увеличиться на 70%.