После сноса киоски на Молдавской в Челябинске поставили вновь

Власти установили скамейки и клумбы, но торговцы все-равно нашли место для киосков. Фото: администрация Курчатовского района.

На пересечении Молдавской и Комсомольского проспекта власти борются с незаконными киосками. Районная администрация даже установила лавочки, которые забетонировала, чтобы их было невозможно сдвинуть. Ларьки снесли, однако один из них снова появился на привычном месте. На проблему обратила внимание мэр Челябинска Наталья Котова.

— Сносили киоски на Молдавской, но они по-прежнему на месте, — заметила на аппаратном совещании Наталья Котова.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов пояснил, что уже направили документы на новый демонтаж.

— Убрали 5 киосков, поставили скамейки, урны, все забетонировали, — пояснил Сергей Антипов. — Они поставили киоск рядом. Мы подали документы в управление благоустройства на демонтаж.

Такая же ситуация сложилась на улице Доватора, где администрация благоустроила участок, где раньше стояли ларьки. Незаконные продавцы неоднократно пытались вернуться на привычное место.

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