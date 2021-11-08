Министр здравоохранения рассказал, когда Челябинская область достигнет показателя по вакцинации 80%

В Челябинской области привились 1 219 806 человек, что составляет 45,2% Фото: Кирилл САДЫКОВ

После введения QR-кодов вакцинация от коронавируса в Челябинской области пошла ударными темпами. По данным регионально минздрава на понедельник, 8 августа, привились 1 219 806 человек, что составляет 45,2%.

Сколько же времени нужно, чтобы привить 80% населения, рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

— 80% будет вакцинировано, если будем вакцинировать от 20 до 25 тыс. человек в сутки. У нас такие цифры были — больше 20 тыс. Тогда к концу декабря достигнем показателей коллективного иммунитета, — рассказал глава Минздрава.

За прошедшие сутки вакцинировано 12 015 южноуральцев. Их них 1 201 — в «Юности», где развернут самый большой прививочный пункт.

По последним данным, в Челябинской области около 214 461 доз вакцины от COVID-19. Больше всего «Спутника V» — 68 850 доз, «Спутник Лайт» — 28 081.

Напомним, с сегодняшнего дня открылся еще один большой пункт вакцинации — в арене «Металлург». Юрий Семенов также подчеркнул, что там есть все вакцины.

После масштабного сбоя на Госуслугах многие задумались о ревакцинации. Можно ли сделать ее раньше, чем через полгода.

— Если ученые и министерство здравоохранения нам говорят, что через 6 месяцев, лучше придерживаться этого графика. Если человек не может, например, особенности работы или планы, то лучше проконсультироваться с врачом, — советовал Юрий Семенов.

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