Популярность «Доты» выросла в два раза после победы Team Spirit

Аналитики МТС зафиксировали рост интернет-трафика игроков в Dota 2 после победы команды Team Spirit в турнире International 10.

Так, в октябре рост трафика составил 140% по сравнению с сентябрем 2021 года. Активность игроков на ресурсах Dota 2 начала расти 7 октября со стартом турнира International. После победы Team Spirit 17 октября интернет-трафик продолжал удерживаться на высоком уровне — в полтора раза больше в сравнении с сентябрем 2021 года и первыми числами октября.

При этом общий уровень игрового трафика вырос незначительно, а в некоторых проектах отмечено падение интереса игроков. Например, эксперты компании зафиксировали рост трафика игры Fortnite на 20% и падение показателей в World of Tanks на треть.

К таким выводам специалисты пришли с помощью Big Data МТС, проанализировав трафик пользователей компьютерных игр в столице в сентябре и октябре 2021 года в проводной интернет-сети, к которой подключают компьютеры, игровые приставки и мобильные устройства по-домашнему Wi-Fi.

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