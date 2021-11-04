Роботы разгрузят регистратуры в Челябинской области

Челябинский Минздрав не упускает возможности продвигать высокие технологии даже во время парализующей систему пандемии. В связке с местными разработчиками ведомство представило искусственный интеллект, записывающий пациентов к врачам в поликлиники (с распознаванием, анализом речи, подбором вариантов, фиксацией данных).

Как пишет телеграм-канал «Челябушка», искусственный интеллект должен вдвое снизить нагрузку у обычных диспетчеров, сократить длительность одной телефонной консультации, но на 50% увеличить количество обработанных обращений.

— Вот так же годом ранее (в разгар второй ковидной волны) региональный Минздрав внедрял телемедицину. Дистанционные приемы и консилиумы оказались крайне востребованными в сложившихся условиях, — вспоминают авторы паблика. — И, кстати, эту технологию не раз отмечали на федеральном уровне, предлагая растиражировать на всю страну.