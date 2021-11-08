В Челябинской области снижается число госпитализаций с COVID-19

Свободный коечный фонд составляет 15%
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, в Челябинской области продолжает снижаться количество госпитализаций. На прошлой неделе министр здравоохранения Юрий Семенов говорил о том, что процент свободного коечного фонда составляет 10%. На этой неделе уже 15%. По его словам, на все госпитальных базах есть свободные места.
— Мы видим стабилизацию. Связываем с тем, что появляется иммунная прослойка. Мы увеличили процент вакцинированных граждан. Есть те же пациенты, которые переболели и есть иммунитет. Люди болею легко, люди болеют в средней степени, — рассказал Юрий Семенов.
На сегодняшний день в Челябинской области вакцинировано 45,2%. Чтобы к Новому году достичь 80%, необходимых для коллективного иммунитета, нужно прививать по 20-25 тыс. человек в сутки.
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