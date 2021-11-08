«Челбаскет» проведет первые домашние матчи в ноябре без зрителей

"Челбаскет" в ноябре проведет в Челябинске шесть матчей. Фото БК "Челбаскет".

Турнир Суперлиги-2 продолжится в столице Южного Урала. В ноябре баскетбольный клуб «Челбаскет» проведет на паркете Дворца пионеров и школьников (ДПШ) на Алом поле сразу шесть спаренных поединков. Первые из них пройдут 10 и 11 ноября с тобольским «Нефтехимиком». В клубе сообщили, что в эти дни матчи пройдут без зрителей. Связано это с продлением режима нерабочих дней на территории Челябинской области, а также ограничений в работе ДПШ. Для болельщиков будет организована онлайн-трансляция матчей, в социальных сетях БК «Челбаскет». Следующими соперниками станут БК «Мицубаскет» (Липецк) и БК «Тамбов» (Тамбов).

Посмотреть трансляцию можно на Youtube-канале или во «ВКонтакте».

«Челбаскет» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Суперлиги-2, одержав победы в половине сыгранных матчей.

Расписание матчей БК «Челбаскет» в ноябре:

10-11 ноября. «Челбаскет» — «Нефтехимик» (Тобольск). Начало в 19.00

20-21 ноября. «Челбаскет» — «МицуБаскет» (Липецк). Начало в 17.00

24-25 ноября. «Челбаскет» — «Тамбов» (Тамбов). Начало в 19.00

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