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Спорт8 ноября 2021 16:02

Выиграли без боя: КХЛ засчитала техническое поражение «Салавату Юлаеву» в несостоявшимся матче с «Трактором»

Матч черно-белых в Уфе должен был пройти 7 ноября
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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«Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение от ХК «Трактор»

«Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение от ХК «Трактор»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Континентальная хоккейная лига сегодня 8 ноября на своем официальном сайте разместила сообщение, что в соответствии с пунктом 20 статьи 30 дисциплинарного регламента КХЛ лига приняла решение засчитать техническое поражение хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение.

Напомним, что уфимский клуб 7 ноября должен был сыграть на своей площадке против ХК «Трактор». Но накануне лига проинформировала об отмене этого матча в связи с тем, что часть состава уфимцев заболели гриппом. В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан уфимская команда изолировалась на семь дней всем составом. Проведение матча перенесли на неопределенный срок.

Будет ли штраф за отмену матча, пока не сообщается.

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