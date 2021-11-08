Выиграли без боя: КХЛ засчитала техническое поражение «Салавату Юлаеву» в несостоявшимся матче с «Трактором»

«Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение от ХК «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Континентальная хоккейная лига сегодня 8 ноября на своем официальном сайте разместила сообщение, что в соответствии с пунктом 20 статьи 30 дисциплинарного регламента КХЛ лига приняла решение засчитать техническое поражение хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение.

Напомним, что уфимский клуб 7 ноября должен был сыграть на своей площадке против ХК «Трактор». Но накануне лига проинформировала об отмене этого матча в связи с тем, что часть состава уфимцев заболели гриппом. В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан уфимская команда изолировалась на семь дней всем составом. Проведение матча перенесли на неопределенный срок.

Будет ли штраф за отмену матча, пока не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru