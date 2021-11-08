В Челябинске женщина во время попойки вонзила нож в живот своему собутыльнику

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске женщина во время пьянки вонзила кухонный нож в живот своему собутыльнику. Инцидент произошел в одной из квартир дома №78 по улице Ферросплавная. На место происшествия выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

— К прибывшим росгвардейцам обратился мужчина. Он рассказал, что распивал со своей знакомой спиртные напитки. Между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла ему колото-резаную рану брюшной полости, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемая женщина была задержана. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 51-летняя жительница поселка Андреевский Брединского района. Что касается пострадавшего, то его с травмой госпитализировали в больницу.

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