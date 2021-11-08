Глава Копейска Андрей Фалейчик уволил с должности своего первого заместителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы Копейска Константин Самарин уходит со своего поста по семейным обстоятельствам. Как сообщили в администрации округа, приказ об увольнении чиновника подписал мэр Андрей Фалейчик в понедельник, 8 ноября.

— Глава выразил благодарность в адрес Константина Анатольевича за его личный вклад в развитие муниципалитета и пожелал успехов в дальнейшей работе, — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

В должности вице-мэра Константин Самарин находился почти год. Он работал в администрации с января 2021 года. Сейчас чиновнику ищут замену.

Константин Самарин. Фото: администрация Копейского городского округа

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