Челябинке, которая инсценировала похищение сына, чтобы скрыть его убийство, грозит до 9 лет колонии

Ребенка якобы похитили около этого дома. Фото: Google maps

В Калининском районном суде Челябинска завершается рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы и ее сожителя, которые инсценировали похищение младенца, чтобы скрыть его убийство. В ходе прения сторон гособвинитель запросил у суда наказание в виде 10 лет колонии строгого режима для мужчины и 9 лет общего режима – для женщины.

— Во время судебного заседания подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, отказался давать показания, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Подсудимая вину в предъявленном обвинении также признала частично.

Жуткая история произошла в конце октября прошлого года. Молодая мать обратилась с заявлением в полицию о похищении семимесячного младенца. Утверждала, что на нее напали грабители, забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. По тревоге подняли десятки полицейских.

Однако позже выяснилось, что мать выдумала историю с похищением. По версии следствия, она вместе с сожителем несколько раз ударили малыша по голове, от чего тот умер. А чтобы замести следы, выбросили его тело в реку Миасс.

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