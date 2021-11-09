В Челябинской области одного замминистра уволили, а другого утвердили в должности

Николай Сазонов (слева) и Кирилл Мозгалев (справа). Фото: mincult.gov74.ru, minstroy.gov74.ru

В двух челябинских министерствах произошли кадровые перестановки. В министерстве культуры уволили заместителя главы, а в министерстве строительства и инфраструктуры, наоборот, назначили замминистра. Постановления об этом подписал губернатор Алексей Текслер, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Пост заместителя министра культуры 17 ноября покинет Николай Сазонов. Он сам попросил об отставке. В минкульте 35-летний Николай Сазонов руководил управлением материально-технического обеспечения

В министерстве строительства и инфраструктуры заместителем руководителя станет 33-летний Кирилл Мозгалев, ранее работавший в министерстве старшим инженером и замначальника управления государственного строительного надзора.

Ранее о грядущей отставке рассказал замминистра экологии челябинской области Виталий Безруков. Он объяснил, что хочет больше времени проводить с семьей и восстановить здоровье. Виталия Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий. После допросов чиновник попал в больницу.

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