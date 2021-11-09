В Челябинске автомобиль въехал в магазин цветов

Фото: ГИБДД Челябинска

Иномарка врезалась в цветочный павильон в Челябинске. Машина снесла входную конструкцию и целиком оказалась в торговом помещении. Авария произошла в 23:30 8 ноября на улице Труда.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем Renault находился пьяный 27-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Павильон наполовину разрушен Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пострадала продавщица цветов. 49-летняя женщина получила травмы.

В аварии пострадала женщина Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

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