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Происшествия9 ноября 2021 7:55

В Челябинске автомобиль въехал в магазин цветов

Пострадала продавщица
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Иномарка врезалась в цветочный павильон в Челябинске. Машина снесла входную конструкцию и целиком оказалась в торговом помещении. Авария произошла в 23:30 8 ноября на улице Труда.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем Renault находился пьяный 27-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Павильон наполовину разрушен

Павильон наполовину разрушен

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пострадала продавщица цветов. 49-летняя женщина получила травмы.

В аварии пострадала женщина

В аварии пострадала женщина

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

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