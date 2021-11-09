Очевидцы рассказали подробности ДТП с цветочным киоском в Челябинске

В момент аварии в магазине работала 49-летняя женщина. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Очевидцы рассказали подробности ночной аварии, где пьяный водитель практически насквозь протаранил цветочный киоск. Павильон работает круглосуточно, в этот момент внутри была женщина-продавец.

По словам свидетелей происшествия, 27-летний мужчина ехал на Renault Megane по Свердловскому проспекту рядом с «Юностью». Перед тем, как въехать в цветочный магазин, он преодолел несколько высоких бордюров. Даже эти преграды не смогли остановить автомобиль. В момент аварии в магазине работала 49-летняя женщина. Она была в холодильнике с цветами, куда и въехал выпивший водитель. Удар был такой силы, что автомобиль почти проехал сквозь магазин.

Авто практически пролетело сквозь магазин. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

— Он мчался 180 км/час, не меньше. Полицейским пришлось через крышу доставать водителя, потому что по-другому это сделать было нереально. Когда его достали, сразу было понятно, что он сильно пьян. При этом он начал оскорблять владельцев павильонов, которые сбежались на место ДТП. Они его еще за это отпинали. Драку разогнали полицейские, включив сирену, — говорит журналисту КП-Челябинск очевидец.

Повсюду валяются осколки. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Продавщица цветочного магазина после сильнейшего удара осталась жива, но получила многочисленные травмы. В магазине и возле него виднеются следы крови. Женщину пришлось вытаскивать из развалин магазина. По словам очевидцев, к ней на помощь моментально прибежала продавщица из соседнего магазина, услышав сильный грохот и вызвала скорую помощь.

Машина полностью заехала в киоск. Фото: ГИБДД по Челябинской области

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