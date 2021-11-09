В Челябинске прошла неделя конкуренции

Фото: УФАС

Знаковое событие, проходящее в период с 25 по 29 октября, посвященное тридцатилетию Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы, завершилось в Челябинске.

На протяжении рабочей недели специалисты в области антимонопольного регулирования, защиты конкуренции, закупок и антимонопольного комплаенса обучали, обсуждали и объясняли детали и спорные вопросы применения конкурентного права.

Мероприятие объединило в себе несколько площадок: антимонопольный комплаенс, защиту от недобросовестной конкуренции, нарушения в закупочных процедурах и другие конференции, каждая из которых посвящалась узкому кругу определенных вопросов.

Специалисты из Челябинского УФАС России, Ассоциации антимонопольных экспертов, Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ Высшей школы экономики, Общественного совета при Челябинском УФАС России, приглашенные эксперты и спикеры делились опытом и знаниями, позволяющими как защититься от недобросовестных участников рынка, так и не допустить собственных нарушений.

Важность мероприятия для бизнеса можно представить на примере работы одной из площадок, посвященной вопросам антимонопольного комплаенса. Конференция собрала крупных игроков рынка, чья деятельность носит рисковый характер и оказывает прямое влияние на малый и средний бизнес. Доминанты и монополисты: энергетики, пищевики и ритейл собрались, чтобы обсудить с антимонопольным органом нюансы и подводные камни введения и функционирования системы предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Модератор конференции по антимонопольному комплаенсу — руководитель коммерческой практики Адвокатского бюро «КРП» Глушаков Виктор, отмечает, что, — «подобные встречи на официальных площадках дают возможность получить совет, который может быть крайне необходим для решения текущей проблемы. Особенно такой совет ценен, если получен из уст регулятора.

Диалог с коллегами, сталкивающимися с аналогичными проблемами и антимонопольным органом — самое ценное приобретение на таких встречах».

Получить информацию об итогах Недели конкуренции на Южном Урале и скачать презентации спикеров можно на официальном сайте УФАС по Челябинской области.

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