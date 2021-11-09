Уровень безработицы в Челябинской области оказался ниже, чем в среднем по стране

Безработица вернулась к уровню, на котором находилась в самом начале пандемии коронавируса Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Челябинской области уровень безработицы составил 1,1%. Такой же показатель регистрировали в январе 2020 года, после этого количество официально стоящих на учете в службе занятости южноуральцев выросло, а с октября прошлого гожа начало постепенно снижаться. Об этом свидетельствует последний отчет, опубликованный региональной Контрольно-счетной палатой. В среднем по стране безработица немного выше, чем в Челябинской области – 1,2%.

По данным КСП, меньше всего «официальных» безработных в Челябинске (0,7% трудоспособного населения), Магнитогорске (0,8%) и Копейске (0,9%).

Самая проблемная ситуация в Нязепетровском районе, там безработными признали 4,5% трудоспособных жителей.

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