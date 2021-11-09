Дорога как наждачка: на М-5 на выезде из Челябинска продлили ограничение движения из-за ремонта

На участке ремонтируют доожное полотно Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинских автомобилистов возмутило состояние трассы М-5 на выезде из Челябинска в сторону Уфы. Как пишут читатели «Комсомолки», практически на всем протяжении дороги до поворота на Мисяш частично снят асфальт.

— Верхний слой сняли, успеют ли отремонтировать до зимы? — интересуется читатель.

Как сообщили КП-Челябинск в Упрдор «Южный Урал», ограничение действует по одной правой стороне.

— Ограничение продлено до 17 ноября в связи с проведением работ по устройству защитных слоев автомобильной дороги, — уточнили в ведомстве.

Также на М-5 введено реверсивное движение в районе Златоуста. Ограничение движения будет действовать еще неделю, до 17 ноября.

Куда звонить, если возникли проблемы на трассе: круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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