Дорога как наждачка: на М-5 на выезде из Челябинска продлили ограничение движения из-за ремонта

На участке ремонтируют доожное полотно
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Челябинских автомобилистов возмутило состояние трассы М-5 на выезде из Челябинска в сторону Уфы. Как пишут читатели «Комсомолки», практически на всем протяжении дороги до поворота на Мисяш частично снят асфальт.
— Верхний слой сняли, успеют ли отремонтировать до зимы? — интересуется читатель.
Как сообщили КП-Челябинск в Упрдор «Южный Урал», ограничение действует по одной правой стороне.
— Ограничение продлено до 17 ноября в связи с проведением работ по устройству защитных слоев автомобильной дороги, — уточнили в ведомстве.
Также на М-5 введено реверсивное движение в районе Златоуста. Ограничение движения будет действовать еще неделю, до 17 ноября.
Куда звонить, если возникли проблемы на трассе: круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru