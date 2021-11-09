В Челябинской области за день 570 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют почти 18 тыс. южноуральцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 570 человек. Так много заболевших за один день прежде не регистрировали.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса в регионе лечатся 17 тыс. 773 человека.
От ковидной пневмонии за день скончались 30 пациентов.
За все время в Челябинской области выявили 115 тыс. 674 случая заболевания коронавирусом.
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