Комбо: челябинцы стали объединять прививку от коронавируса и гриппа

В «Юности» за день от гриппа привились 37 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинска стали прививаться от коронавируса и гриппа одновременно. Сразу несколько читателей поделились этой информацией с КП-Челябинск. В минздраве региона сообщили, что горожане действительно могут поставить вакцины вместе.

— Сделать это можно везде, где есть прививки от гриппа и ковида, — добавили в ведомстве.

Ранее, в минздраве сообщали, что разъяснения поступали только по совместимости вакцины от гриппа по «Спутнику» и «Спутнику Лайт». Как объясняла первый вице-губернатор Ирина Гехт, по «КовиВаку» и «ЭпиВакКороне», скорее всего, не закончены клинические испытания.

Тем не менее, далеко не все челябинцы готовы терпеть двойную нагрузку. Например, в самом большом пункте вакцинации в Челябинске — в ДС «Юность» — за минувшие сутки привилось от гриппа всего 37 человек. Тогда как от коронавируса разными вакцинами — 1 347 человека.

Всего в Челябинской области, по данным регионального Роспотребнадзора, привились от гриппа на 8 ноября больше 700 тыс. жителей. Прививочная кампания стартовала в сентябре.

— Каждый год создается новая вакцина, в которую включены те штаммы, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидемическом сезоне, — прокомментировала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева. — На данный момент в больницах имеются трехкомпонентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а также четырехкомпонентная вакцина «Ультрикс».

Как пояснила специалист Роспотребнадзора, из-за постоянной мутации вирусов гриппа вакцина защищает в срок до года. Поэтому состав вакцин регулярно обновляется. На предстоящий сезон состав вакцин был частично изменен, в него вошли штаммы: A/Viktoria/2570/2019 (H1N1/pdm09), A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, для четырехкомпонентных вакцин — дополнительно В/Phuket/3073/2013.

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