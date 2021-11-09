В челябинское УФАС пожаловались на рекламу с кадром из «Игры в кальмара»

Челябинцев смутила реклама с кадром из сериала Netflix
В челябинское управление Федеральной антимонопольной службы поступают жалобы на рекламу в соцсетях. Как рассказали в пресс-службе УФАС, недовольство пользователей вызвало объявление автомобильного портала. В рекламе использовали кадр из популярного сериала «Игра в кальмара», а также фразы «Купил тачку не на Дроме…» и «Дром – продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене».
Рекламодателя подозревают в некорректном сравнении товара с товаром других продавцов, а также в сообщении недостоверных сведений о преимуществе товара.
Сотрудники Антимонопольной службы выяснили, что автомобильным порталом управляет ООО «Амаяма Авто». Компания зарегистрирована во Владивостоке. В челябинском УФАС сейчас запрашивают полномочия, чтобы рассмотреть жалобу на рекламу, размещенную фирмой из другого региона.
Ранее челябинцы разослали гостям приглашения на свадьбу в стиле «Игры в кальмара».
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