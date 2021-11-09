В Челябинской области обновили список адресов, где можно привиться от коронавируса с 9 по 16 ноября

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт, снилс и полис.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Министерство здравоохранения Челябинской области обновило список адресов, где можно привиться от коронавируса с 9 по 16 ноября. В списке — круглосуточные пункты вакцинации, больницы, торгово-развлекательные комплексы и другие точки.
Вход в ТРК пока доступен лишь вакцинированным гражданам. Для непривитых есть специальный вход, где они могут бесплатно поставить любую из доступных вакцин. Продолжат принимать граждан самые большие пункты — ДС «Юность» в Челябинске и арена «Металлург» в Магнитогорске.
Накануне министр здравоохранения Юрий Семенов рассказал, что сейчас вакцинировано 45,2% южноуральцев. Чтобы до конца года достичь показателя в 80%, надо прививать по 20-25 тыс. человек в день.
Список пунктов в Челябинской области:
Челябинск
С 9 по 14 ноября:
ТРК «Космос» — 12:00-20:00
Гипермаркет «Лента» на улице Черкасская, 23, — 16:00-20:00
С 9 по 12 ноября:
ТРК «Алмаз» — 14:00-18:00
С 13 по 14 ноября
ТРК «Алмаз» — 12:00-18:00
Магнитогорск
С 9 по 16 ноября:
ТРК «Гостиный двор» — 12:00-20:00
ТРК «Континент» — 12:00-20:00
ТЦ «Лента» — 12:00-20:00
ТК «Джаз Молл» — 12:00-20:00
Ледовая арена «Металлург» — 10:00-20:00
Миасс
С 9 по 12 ноября:
Администрация города — 14:00-19:00
С 13 по 14 ноября:
Администрация города — 12:00-17:00
Златоуст
С 9 по 12 ноября:
Автовокзал — 9:00-14:00
ТРК «Агат» — 13:00-19:00
С 13 по 14 ноября:
Автовокзал — 10:00-15:00
ТРК «Агат» — 10:00-15:00
Кыштым
С 9 по 14 ноября:
ТК «Радуга» — 12:00-20:00
Пласт
С 9 по 14 ноября:
Школа №10 — 9:00-16:00
Копейск
С 9 по 13 ноября:
Дворец имени Кирова — 10:00-18:00
Чесма
11 и 14 ноября:
ТЦ «Магнит» — 10:00-14:00
12 ноября:
Центральный рынок — 10:00-13:00
Список круглосуточных пунктов вакцинации доступен по ссылке.