В Челябинской области обновили список адресов, где можно привиться от коронавируса с 9 по 16 ноября

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт, снилс и полис. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Челябинской области обновило список адресов, где можно привиться от коронавируса с 9 по 16 ноября. В списке — круглосуточные пункты вакцинации, больницы, торгово-развлекательные комплексы и другие точки.

Вход в ТРК пока доступен лишь вакцинированным гражданам. Для непривитых есть специальный вход, где они могут бесплатно поставить любую из доступных вакцин. Продолжат принимать граждан самые большие пункты — ДС «Юность» в Челябинске и арена «Металлург» в Магнитогорске.

Накануне министр здравоохранения Юрий Семенов рассказал, что сейчас вакцинировано 45,2% южноуральцев. Чтобы до конца года достичь показателя в 80%, надо прививать по 20-25 тыс. человек в день.

Список пунктов в Челябинской области:

Челябинск

С 9 по 14 ноября:

ТРК «Космос» — 12:00-20:00

Гипермаркет «Лента» на улице Черкасская, 23, — 16:00-20:00

С 9 по 12 ноября:

ТРК «Алмаз» — 14:00-18:00

С 13 по 14 ноября

ТРК «Алмаз» — 12:00-18:00

Магнитогорск

С 9 по 16 ноября:

ТРК «Гостиный двор» — 12:00-20:00

ТРК «Континент» — 12:00-20:00

ТЦ «Лента» — 12:00-20:00

ТК «Джаз Молл» — 12:00-20:00

Ледовая арена «Металлург» — 10:00-20:00

Миасс

С 9 по 12 ноября:

Администрация города — 14:00-19:00

С 13 по 14 ноября:

Администрация города — 12:00-17:00

Златоуст

С 9 по 12 ноября:

Автовокзал — 9:00-14:00

ТРК «Агат» — 13:00-19:00

С 13 по 14 ноября:

Автовокзал — 10:00-15:00

ТРК «Агат» — 10:00-15:00

Кыштым

С 9 по 14 ноября:

ТК «Радуга» — 12:00-20:00

Пласт

С 9 по 14 ноября:

Школа №10 — 9:00-16:00

Копейск

С 9 по 13 ноября:

Дворец имени Кирова — 10:00-18:00

Чесма

11 и 14 ноября:

ТЦ «Магнит» — 10:00-14:00

12 ноября:

Центральный рынок — 10:00-13:00

Список круглосуточных пунктов вакцинации доступен по ссылке.