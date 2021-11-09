Капремонт в челябинской многоэтажке обернулся потопом и нашествием крыс

Ремонт начали, но не довели до конца. Фото: ОНФ в Челябинской области

В Челябинске капремонт многоэтажки на улице Барбюса обернулся серьезными проблемами для жильцов. По словам горожан, работы должны были завершиться еще в сентябре, но не закончены до сих пор. Подвал затопило канализационными стоками, в квартиры начали наведываться мыши, а в перекрытиях между этажами зияют дыры. Рабочие меняли трубы, разбили кафельную плитку в санузлах, а оставшиеся в полах и потолках дыры заделывать не стали.

— До сих пор ремонт не закончили, только в одном подъезде что-то пытаются делать, но у нас их четырнадцать! На дворе почти зима, а мы все еще не уверены, что сможем нормально пережить холода. Перекрытия испорчены, в каждой квартире — протечки, — рассказала жительница проблемного дома Татьяна Украинская.

Фото: ОНФ в Челябинской области

Челябинцы пожаловались на выполнявшую ремонт компанию «Энергоэксплуатация» в Общероссийский народный фронт. В пресс-службе ОНФ сообщили, что общественники осмотрели здание, увидели протекающие трубы и следы незавершенных работ. Информацию передали в прокуратуру, сотрудники надзорного ведомства должны будут провести проверку.

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