Предприятия В Челябинской области задолжали 3 млрд рублей за электроэнергию

Самые крупные долги за электричество - у заводов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области составили рейтинг предприятий с самыми крупными долгами за электроэнергию. По данным ООО «Уралэнергосбыт», общие долги компаний приближаются к 3 млрд рублей.

Крупные задолженности обнаружились у ряда коммунальных компаний. Самые большие недоплаты у челябинского МУП «ЧКТС» (101 млн рублей), катав-ивановского МУП «ТеплоЭнерго» (97 млн рублей) и миасского — МУП МГО «Городское хозяйство (88,5 млн рублей).

В рейтинге управляющих компаний-неплательщиков первое место у АО «Трансэнерго» из Снежинска, долг организации составляет 17,7 млн рублей. ООО «ЖКХ» из Кыштыма не оплатило электричество на 5,8 млн рублей, а ООО «Деметра» из Челябинска должно за энергию 4,4 млн рублей.

Самые крупные долги у частных компаний и промышленных предприятий. 15 организаций и заводов в Челябинской области должны не заплатили за электричество в общей сложности более 500 млн рублей.

— Традиционно самую низкую платежную дисциплину демонстрируют предприятия ЖКХ, в частности водоканалы и котельные, — прокомментировал данные о должника первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

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