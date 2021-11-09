В Магнитогорске пенсионера, замучившего соседа по коммуналке, отправили в колонию строгого режима

Магнитогорец 8 лет проведет за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

66-летнего жителя Магнитогорска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Пожилой горожанин нанес соседу по коммунальной квартире травмы, от которых тот через несколько дней умер.

Все произошло на общей кухне коммуналки зимой 2020 года. Пенсионер заметил, что из кармана его пальто пропали 9 тыс. рублей. Он заподозрил в краже соседа по квартире. От словесных обвинений мужчина перешел к побоям. Он несколько раз ударил свою жертву кулаком по голове и телу, потом зажал пальцы соседа плоскогубцами, приставил нож к горлу и пообещал убить, если мнимый вор не вернет деньги. Потом он вылил на голову мужчине горячую воду из чайника.

— Смерть потерпевшего наступила в медицинском учреждении спустя несколько дней в результате полученных термических ожогов, осложнившихся развитием двусторонней пневмонии, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Пенсионер написал явку с повинной, помогал в расследовании совершенного преступления и оплатил похороны погибшего. Суд учел все это в качестве смягчающих обстоятельств, но все равно приговорил магнитогорца к реальному лишению свободы. Пенсионера взяли пол стражу в зале суда. Ему предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того он обязан будет компенсировать моральный вред дочери погибшего от ожогов мужчины, выплатив 600 тыс. рублей.

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