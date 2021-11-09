В Челябинск привезли икону с ликом святого, которому принято молиться во время пандемии COVID-19

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

В Свято-Симеоновский кафедральный собор привезли для молитв икону святого Никифора Прокаженного с частицей мощей. Для прихожан святыня будет открыта всю эту неделю, а после ее отправят в другие храмы страны.

— Никифор Прокаженный был прославлен в лике святых в 2012 году. Случаи исцелений, которые происходили после обращения к преподобному, были записаны его учениками. Особенно принято молиться святому во время тяжелых болезней и эпидемий вирусных инфекций, — рассказали в Челябинской епархии.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отмечает, что во время пандемии приложиться к образу святого будет особенно полезно. По его словам, у Никифора Прокаженного через молитву можно попросить об исправлении жизни, а также об избавлении от пандемии коронавируса.

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