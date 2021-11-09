В мэрии Челябинска нашли замену директору МБУ «Спортивный город», ушедшему после обысков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске директором МБУ «Спортивный город» с 29 октября назначен Андрей Деркач. Ранее он работал начальником команды МБУ мини-футбольный клуб «Южный Урал».

— Андрей Дмитриевич закончил экономический факультет ЧелГУ. В настоящий момент заочно обучается в Уральском государственном университете физической культуры («Менеджмент в сфере физкультуры и спорта»), — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, 30 сентября в офис бюджетного учреждения с обыском пришли силовики. В мэрии Челябинска, которая является учредителем МБУ, тогда пообещали содействовать правоохранительным органам.

Через две недели после произошедших событий директор учреждения Эркин Маматов уволился по собственному желанию. Однако сам он заявил, что его уход никак не связан с обысками. С 18 октября обязанности руководителя в «Спортивном городе» исполнял замдиректора Денис Воробьев.

«Спортивный город» работает в Челябинске последние десять лет. Учреждение поддерживает работу дворовых спортплощадок, проводит бесплатные тренировки для любителей физкультуры, организует различные оздоровительные мероприятия. Эркин Маматов руководил МБУ с 2015 года.

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