Председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас покинет свой пост

Председатель облизбиркома Сергей Обертас покинет свой пост после выборов Госдуму. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила включить в состав избиркома Челябинской области вице-губернатора Евгения Голицына и юриста партии «Единая Россия» Артема Миронова. Их кандидатуры утверждены на заседании ЦИКа. Это означает, что действующий председатель Сергей Обертас покинет свой пост 7 декабря, когда заканчивается срок работы комиссии.

Обертас уже попрощался с избирателями, выложив в инстаграме ироничный пост с подписью «Добби свободен».

— Я исполняю обязанности председателя до 7 декабря, — пояснил «Комсомолке» Сергей Обертас. — Я даже не подавал документы, чтобы войти в состав новой комиссии. В моей жизни наступит новый этап, поэтому Добби свободен!

В пресс-службе облизбиркома пояснили, что председателя будут выбирать на первом заседании, которое состоится в начале декабря:

— Комиссия формируется из 14 человек, 7 назначает ЗСО Челябинской области и 7 — губернатор. На первом заседании Комиссии тайным голосованием избирается председатель комиссии из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК России.

Ранее Челябинская городская дума утвердила на должность члена облизбиркома свою кандидатуру — вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую.

Если Евгений Голицын и Надежда Рыльская займут руководящие должности в избиркоме, они должны будут покинуть свои посты в правительстве и горадминистрации.

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