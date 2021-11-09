Умер адвокат, защищавший интересы Кашпировского в челябинском суде

Артур Воробьев. Фото: предоставлено kp.ru

Известный адвокат Артур Воробьев, защищавший интересы психотерапевта Анатолия Кашипровского в челябинском суде, был найден мертвым у себя в квартире. Тело мужчины и оставленную предсмертную записку обнаружил его племянник, которому он позвонил перед своей кончиной. Об этом пишет столичная редакция «КП» со ссылкой на свой источник правоохранительных органах.

— Воробьев попросил племянника подождать в соседней квартире. Сказал, что хочет привести себя в порядок. Сам ушел в ванную, закрыл дверь и через некоторое время раздался хлопок. Родственник сломал замок на двери ванной комнаты и нашел тело Воробьева, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В 2006 году Артур Воробьев защищал интересы Кашипровского в Центральном районном суде Челябинска. Во время одного из выступлений психотерапевта милиция изъяла пакеты с солью, которые продавались как целебное средство по 200 рублей за штуку. За это Кашпировскому назначали штраф в размере 1700 рублей (ч. 2 ст. 6.2 КоАП РФ – «Незаконное занятие народной медициной»).

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