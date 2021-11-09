В Челябинске легковушка после столкновения вылетела на тротуар и повредила светофор

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
В центре Челябинска на перекресте улиц Энгельса и Коммуны столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения города.
На кадрах видно, как белая иномарка KIA пересекает перекресток со стороны улицы Коммуны и врезается в бок кроссовера Volkswagen Touareg, который в этот момент ехал прямо. Затем после столкновения автомобиль корейского производства вылетает на тротуар и въезжает в столб, повредив светофор.
В аварии никто из пешеходов не пострадал. Водителям обеих машин оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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