В Челябинске легковушка после столкновения вылетела на тротуар и повредила светофор

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В центре Челябинска на перекресте улиц Энгельса и Коммуны столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения города.

На кадрах видно, как белая иномарка KIA пересекает перекресток со стороны улицы Коммуны и врезается в бок кроссовера Volkswagen Touareg, который в этот момент ехал прямо. Затем после столкновения автомобиль корейского производства вылетает на тротуар и въезжает в столб, повредив светофор.

В аварии никто из пешеходов не пострадал. Водителям обеих машин оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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