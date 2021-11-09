В Челябинске на ходу задымился троллейбус с пассажирами

Дым идет со стороны колеса троллейбуса. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске на ходу задымился троллейбус №16, в котором ехали пассажиры. Инцидент произошел сегодня вечером, 9 ноября, возле остановки ТРК «Родник». Всех людей, находившихся в троллейбусе, пришлось срочно эвакуировать.

— Запах гари распространился по всему салону. Когда пассажиры самостоятельно эвакуировались, стало ясно, что все это время дымилось колесо. Кондуктор сказала, что надо ждать следующего троллейбуса. А когда он приедет, она ответила, что не знает, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий.

Напомним, этим летом на Комсомольском проспекте задымился автобус. Всех пассажиров сначала высадили, а потом общественный транспорт вспыхнул. На место происшествия вызывали пожарных.

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