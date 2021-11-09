Мэрия Челябинска потратит 9 млн рублей на установку светящихся китов на новой набережной

Фото: конкурсная документация

Администрация Челябинска объявила электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы по установке трех светящихся китов на новой набережной. На работы готовы потратить 9,7 млн рублей. Прием заявок на участие будет осуществляться до 17 ноября. Информация об этом находится на официальном сайте закупок.

—Конструкция должна представлять собой полую сетчатую скульптуру кита, выпрыгивающего из воды, с зеркальной переливающейся чешуей, цилиндрическим постаментом со встроенными в постамент светодиодными прожекторами с подсветкой скульптуры снизу-вверх в соответствии с приложенным рисунком, — указано в документации технического задания.

Фото: конкурсная документация

При этом постамент и скульптура китов должны иметь сборно-сварной металлический каркас. Что касается самой конструкции, то ее нужно сделать таким образом, чтобы она была разборной для удобной транспортировки и складирования.

Высота одного кита должна составлять от 4, до 4,5 метра, а двух других – от 3 до 3,5 метров. На установку самого большого арт-объекта планируется потратить 3,7 млн рублей, а за остальных готовы выложить в общей сумме 6 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 10 декабря 2021 года.

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