Отца утонувшего мальчика в Челябинске не стали отправлять в колонию

Ребенок погиб минувшим летом на Первом озере. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске суд вынес решение по делу отца, четырехлетний сын которого утонул в Первом озере. 35-летнего челябинца обвиняли в оставлении ребенка в опасности.

— Обвиняемый оставил без помощи сына, разрешив последнему самостоятельно отправиться на водоем и зная, что у мальчика отсутствуют навыки плавания в открытой воде, — уточнили в Следственном комитете.

Мужчина мог отправиться в заключение на срок до года, но суд учел раскаяние отца и принял более мягкое решение. Горожанина приговорили к 160 часам обязательных работ.

Напомним, трагедия на Первом озере произошла 22 августа. Маленький мальчик, оставшись без присмотра, зашел в воду и вскоре начал тонуть. Очевидцы вытащили ребенка на берег, с соседнего благоустроенного пляжа позвали матросов-спасателей, на место происшествия вызвали скорую помощь, но вернуть ребенка к жизни уже не удалось.

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